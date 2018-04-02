Немецкие депутаты навестили в тюрьме Пучдемона

Как сообщает ТАСС со ссылкой на DPA, Пучдемон, по словам Дема, считает, что сотрудники органов правосудия ФРГ с ним обращаются "очень корректно и даже дружелюбно". Экс-глава каталонского правительства "полон мужества" и готов продолжать борьбу за свои идеи, сообщил немецкий парламентарий. Дем предложил Пучдемону проживать в своем доме в Гессене в случае, если его выпустят на свободу в Германии, но предпишут не покидать пределы страны. Как заявил депутат, власти ФРГ должны вмешаться в ситуацию в качестве посредника и призвать испанское правительство к сдержанности в ситуации вокруг Каталонии.

В Берлине в воскресенье прошла акция с участием примерно 400 человек, которые призвали освободить Пучдемона. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Освободите нашего президента", "Свободу каталонским политическим узникам".

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где он проживал с октября прошлого года. Бывшему региональному лидеру инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии.

В понедельник участковый суд в городе Ноймюнстер продлил срок содержания под стражей Пучдемона. Как ожидается, на следующей неделе органы правосудия могут принять решение по вопросу его экстрадиции в Испанию.