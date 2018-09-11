Народная и Социалистическая партии Испании сравнялись по популярности

Социалисты утрачивают позиции после июньского взлёта на фоне вынесения вотума недоверия бывшему главе правительства и лидеру Народной партии Мариано Рахою.

Опрос компании GAD3, опубликованный ABC, указывает на то, что Социалистическая рабочая партия Испании потеряла 12 потенциальных мест в парламенте по сравнению с показателями трёхмесячной давности.

В начале июня социалисты поднялись на первую позицию по популярности, обогнав Народную партию и Ciudadanos с результатом в 28,8% потенциальных голосов, что соответствует 118 мандатам. В настоящее время, этот показатель составляет 27%, или 106 мест в парламенте.

Таким образом, социалисты почти сравнялись с Народной партией в рейтинге, незначительно её обогнав.

Исследование также показывает, что на данный момент у социалистов не получилось бы собрать коалицию, с помощью которой нынешний премьер-министр Педро Санчес пришёл к власти.

Народная партия, в свою очередь, немного улучшила свой рейтинг по сравнению с июнем, когда ей отдавали голоса 25,6% респондентов, а число потенциальных мандатов составляло 101. Сейчас эти цифры достигают 25,9% и 106 мандатов.

Партия Ciudadanos также улучшила свои позиции до 20,6% и 68 мест в парламенте.

Что касается политических лидеров, самым популярным остаётся действующий премьер-министр, которого граждане Испании оценили на 4,5 из 10. Недавно избранный лидер Народной партии Пабло Касадо и генеральный секретарь Ciudadanos Альбер Ривера получили примерно одинаковую оценку – около 4,4. Хуже всего испанцы оценивают лидера партии Podemos Пабло Иглесиаса – 3,3 из 10.