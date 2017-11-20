На выставке поделок из конструктора в Каталонии представили композицию сепаратисткой тематики

Внушение идей сепаратизма младшему поколению жителей Каталонии становится все более очевидным: на шестой по счету выставке поделок из конструктора Expoclick, прошедшей в городе Ампоста с 10 по 12 ноября, была представлена диорама политического характера. Как сообщает газета ABC, персонажи конструктора Playmobil "вышли" на манифестацию с лозунгами в пользу освобождения политзаключенных. Кроме того, в числе героев сценки также оказались полицейские с дубинками и щитами.

Остальные композиции носили более традиционный характер и изображали классические исторические сюжеты. Увидеть их можно в Instagram по тегу #Expoclick17. В общей сложности в выставочном центре Ампосты было представлено 26 диорам.

Выставка была организована департаментом мэрии Ампосты по работе с молодежью и ассоциацией Somosclick. Городскую администрацию возглавляет Адам Томас, член "Левой республиканской партии Каталонии" (ERC), выступающей за независимость региона.

Это уже не первый случай, когда сепаратисты используют игрушки для иллюстрации своих идей. В августе канал TV3 показал сюжет о студенте, который запустил в атмосферу заполненный гелием шарик, которым "управляли" человечки из Playmobil с флагами каталонских сепаратистов. Чуть позже, в октябре, два жителя региона создали диораму, изображающую сцены физического насилия со стороны полицейских по отношению к участникам референдума о независимости.

Представители компании Playmobil никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Фирма Lego, в свою очередь, в 2015 году отказала китайскому художнику Аю Вейвею в создании масштабной инсталляции в поддержку беженцев. Чуть позже ее представители уточнили, что покупатели больших партий конструкторов для последующего создания подобных композиций должны будут заявить, что Lego не имеет отношения к их работе.