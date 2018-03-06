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          Новости Испании » Новости » Политика » На пост главы Каталонии выдвинут находящийся в тюрьме Жорди Санчес

          На пост главы Каталонии выдвинут находящийся в тюрьме Жорди Санчес

          07:36 06.03.2018

          Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул на пост главы правительства автономного сообщества Жорди Санчеса, политика, который в настоящее время находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме.

          Как напоминает РИА Новости, на прошлой неделе бывший глава женералитета автономного сообщества Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Брюсселе, заявил, что отказывается от возможности баллотироваться на пост главы каталонского правительства и предложил на это место второго номера списка от возглавляемой им коалиции "Вместе за Каталонию" Жорди Санчеса. Санчес в настоящее время находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, ему предъявлены обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств в связи с так называемым референдумом о независимости 1 октября.

          В понедельник вечером спикер парламента автономного сообщества Роже Торрен после консультации с парламентскими фракциями формально выдвинул кандидатуру Санчеса, говорится в соответствующем предложении, опубликованном на сайте парламента. В документе также поясняется, что этот кандидат "пользуется наибольшей поддержкой".

          Однако на сегодняшний день у Санчеса нет большинства голосов, четыре депутата от леворадикальной сепаратистской партии "Кандидатура народного единства" заявили, что не готовы за него проголосовать. Таким образом, Санчес на данный момент может получить только 64 голоса из 135, учитывая, что два депутата, в том числе Пучдемон, не могут участвовать в голосовании, поскольку находятся в Бельгии.

          Кроме того, чтобы лично явиться на заседание, на котором будет проходить голосование, Санчесу необходимо получить разрешение судьи Верховного суда.

          Дата заседания, на котором депутаты попытаются утвердить нового главу правительства Каталонии, пока не назначена.

          Жорди Санчес — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходовании госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении без права выхода под залог.

          В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155-й статьи конституции. Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. Большинство мест по их итогам получили партии, выступающие за независимость автономного сообщества.

          Судебные дела возбуждены в отношении почти 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.

           

          Темы: Политика

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