На пляже Бланеса прошла акция в поддержку политических заключённых

На пляжах Каталонии продолжается противостояние сепаратистов и сторонников единства Испании, которое выражается в проведении акций на песке. Очередное мероприятие в поддержку политических заключённых прошло на пляже Бланеса (Жирона).

Активисты, принадлежащие к группе «Комитеты защиты республики» (CDR), выставили на пляже десятки жёлтых зонтиков, с надписями «свобода» и «демократия». Организацией занимались комитеты Бланеса и Льорет-де-Мар, которые таким образом выразили протест против содержания под стражей каталонских политиков.

Помимо 80 жёлтых зонтов, на песке были установлены эстелады – каталонские флаги. Акцию снимали на видео, в том числе с помощью дронов, а ролик распространили в социальных сетях.