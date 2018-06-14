Министр культуры Испании уволился через неделю после назначения

Министр культуры Испании, известный журналист и писатель Максим Уэрта подал в отставку всего через неделю после того, как вступил в должность.

Утром в среду газета El Confidencial сообщила, что Уэрта уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его оштрафовали налоговые органы.

"Я ухожу, поскольку уверен, что нам нужна открытость", — объяснил причину отставки на пресс-конференции министр. Его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году налоговая служба Испании установила, что Уэрта недоплатил в государственную казну 218 332 евро – будучи ведущим на телевидении он отчитывался перед налоговыми органами через созданную им компанию Almaximo Profesionales de la Imagen SL. В итоге из заработанных 798 520 евро он заплатил налог лишь в размере 21 860 евро.

Речь идет о периоде с 2006 по 2008 годы. В результате суд постановил, что журналист должен заплатить налоги и штрафы в размере 243 тысяч евро.

При этом еще утром министр заявлял, что уходить в отставку не собирается.

"Я все урегулировал с налоговой службой. Изменил налоговый критерий, урегулировал, заплатил, что причитается, и дело закрыто. У меня не было злого умысла, и я ничего не скрывал. Я выполнил мой гражданский долг", — заявил Уэрта в интервью радиостанции Onda Cero.

Он добавил, что когда пришел работать на телевидение, ему посоветовали создать компанию, "так делали все – актеры, дикторы, ведущие".