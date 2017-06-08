МИД Испании выступает за возобновление диалога Россия-НАТО

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил о необходимости возобновления диалога между Россией и НАТО.

"Мы выступаем за возобновление диалога между Россией и НАТО, потому что это общение, этот обмен данными выгоден и нужен обеим сторонам. Без фактического взаимодействия и обмена информацией невозможно развитие никаких политических процессов в этой части континента", - цитирует министра ТАСС.

Кроме того, глава МИД Испании прокомментировал обострение ситуации между странами Персидского залива, подчеркнув, что очередное противостояние не будет способствовать ее улучшению и большему сплочению стран. "Мы озабочены мерами, которые были приняты некоторыми государствами Персидского залива в отношении Катара, в частности, закрытие воздушного и морского пространства, разрыв дипотношений. Мы являемся партнерами всех этих стран и выступаем за необходимость диалога, спокойствия и понимания", - отметил испанский министр. По его словам, Испания выступает за единство, чтобы страны Персидского залива говорили между собой и решали вопросы за столом переговоров

"Между ними не должно быть недопонимания, чтобы сообща бороться против терроризма. Любой раскол контрпродуктивен", - констатировал министр.