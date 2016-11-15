МИД Испании выступает за сотрудничество России и НАТО

Россия и НАТО должны поддерживать "конструктивные отношение и сотрудничество", говорится в сообщении МИД Испании по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи государственного секретаря по иностранным делам Игнасио Ибаньес и заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер. "Испания выступает за продолжение политического диалога", — подчеркнули в МИД.