МИД Испании выступает за сотрудничество России и НАТО

Россия и НАТО должны поддерживать "конструктивные отношение и сотрудничество", говорится в сообщении МИД Испании по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи государственного секретаря по иностранным делам Игнасио Ибаньес и заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер. "Испания выступает за продолжение политического диалога", — подчеркнули в МИД.
Кроме того, на переговорах в Брюсселе говорили об участии Испании в таких операциях НАТО, как воздушное патрулирование в Прибалтике, оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), ЗРК Patriot в Турции.Темы: Политика Русская Испания