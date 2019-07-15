МИД Испании обещает препятствовать экономической блокаде Ирана

Евросоюз сделает все возможное, чтобы не допустить экономическую блокаду Ирана и позволить европейским компаниям продолжить работу в этой стране. Об этом заявил глава испанского МИД Жозеп Боррель.
Он добавил, что добиться этого будет сложно из-за политики США: «Потому что применение США законов в экстерриториальном порядке - в таком виде, который мы также не признаем - создает сложности для всех компаний». Однако ЕС разработал финансовый инструмент, который позволит европейским компаниям остаться в Иране, подчеркнул он.Темы: Политика В мире