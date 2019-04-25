МИД Испании: Китай уже не развивающаяся страна, а мировая держава

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель считает, что торговая и инфраструктурная инициатива Пекина "Один пояс - один путь" отражает новую реальность, в которой Китай уже не развивающаяся страна, а мировая держава. Боррель принимает участие в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в четверг.
По мнению испанского министра, это доказывает, что «Китай больше не считает себя чистым получателем и начинает рассматривать себя как вкладчика в мир, и это то, что Испания приветствует… Это дает новые обязанности и требует отказа от конкурентных преимуществ, поскольку они не соответствуют новой реальности Китая».Темы: Политика В мире