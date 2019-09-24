МИД Испании: граждане Венесуэлы должны сами выбрать президента

Граждане Венесуэлы имеют суверенное право выбирать собственного президента, другие страны могут лишь способствовать проведению диалога внутри страны.
Об этом заявил РИА Новости государственный секретарь Испании по международному сотрудничеству, Ибероамерике и Карибам Хуан Пабло де Лаиглесиа.
"Не нам ставить или отстранять президентов и правительства. Что мы можем делать извне, так это помогать создавать условия для переговоров, придерживаться конструктивного подхода во всех сложных переговорах, в которых мы можем сыграть конструктивную роль, чтобы помочь им говорить", - заявил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.Темы: Политика В мире