МИД Испании: администрация США - как бряцающий оружием ковбой

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель высказался против давления на грани военного вмешательства, комментируя роль США в политическом кризисе в Венесуэле. И сравнил американскую администрацию с ковбоем, бряцающим оружием.

"Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Глядите, какой ствол!" - заявил Боррель в интервью каналу 24 Horas. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что Испания признает оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны и не признает легитимность нового президентского срока Николаса Мадуро. Однако Боррель дал понять, что Мадрид категорически против силовой смены власти в Венесуэле.