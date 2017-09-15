Мэров 700 каталонских муниципалитетов вызвали в прокуратуру из-за референдума

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса потребовал вызвать для дачи показаний всех глав местных администраций, которые подписали декрет о предоставлении помещений для проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября.

В соответствии с распоряжением Маса, в случае неявки мэров в прокуратуру, власти имеют право задержать их, пишет издание 20 minutos. На данный момент проведение референдума поддержали в 712 муниципалитетах, среди которых Жирона, Ситжес, Фигерес, Манреса, Виланова, Камбрильс и другие.

Объединения, в которые входят представители городских администраций, выступающие за проведения референдума, объявили в этой связи о проведении в субботу, 16 сентября, акции протеста на площади Пласа-Сан-Жауме в Барселоне. В Конгрессе депутатов, тем временем, представители шести партий (PDeCat, ERC, «Унидос Подемос», «Компромисс», PNV и «Билду») подали прошение о вызове генпрокурора в нижнюю палату парламента, чтобы получить от него разъяснения по поводу этого решения.