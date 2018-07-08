Мэром Барселоны может стать бывший премьер-министр Франции

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс прибыл в Барселону для обсуждения возможного выдвижения своей кандидатуры на пост мэра каталонской столицы. Политик каталонского происхождения пока не принял окончательного решения, но сообщил руководству партии Ciudadanos о своём желании побороться за должность.

В интервью телеканалу 8TV политик отметил, что «очень воодушевлён» и обдумывает эту возможность. Тем не менее, источники в партии сообщают, что главным препятствием для участия Вальса в выборах могут стать причины личного характера.

У политика, который родился в Барселоне, по-прежнему есть дом в районе Орта.

В Барселоне Вальс встретится с представителями гражданского общества, экономических и культурных организаций, чтобы лучше ознакомиться с ситуацией в столице Каталонии и проанализировать мнения о выдвижении его кандидатуры на пост мэра. В последние месяцы он проводил в Барселоне много времени, общаясь с руководством ассоциаций, предпринимателями, журналистами и руководителями партий, в том числе Микелем Исетой и Жауме Колбони из Социалистической партии Каталонии.