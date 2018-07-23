Мэрия Барселоны урезала командировочные для чиновников

В Барселоне вступил в силу новый регламент о командировках сотрудников. Мэрия каталонской столицы внесла изменения в действовавшие с 2004 года нормы, строго ограничив расходы сотрудников в деловых поездках и другие траты.

Новый документ, среди прочего, регулирует пользование служебными кредитными картами, которые есть у мэра, директоров подразделений и протокольной службы. Он также затрагивает такие аспекты как проживание в гостиницах, билеты на поезд и самолёт, а также расходы в ресторанах.

В соответствии с новым регламентом, перемещения в пределах муниципалитета Барселоны должны осуществляться преимущественно на общественном транспорте. Чиновникам, включая мэра, запретили останавливаться в 5-звёздочных отелях, а также обязали их покупать билеты в эконом-класс.

Более строгие требования устанавливаются к представительским расходам. Так, траты на рабочие встречи с персоналом мэрии не должны превышать 500 евро в месяц на каждое муниципальное управление. В расходы на еду включены исключительно обеды с чиновниками из других учреждений, при этом подчёркивается, что мэрия не покрывает расходы на алкогольные напитки, табачные изделия и чаевые. Также указываются категории сотрудников, которые могут рассчитывать на компенсации.