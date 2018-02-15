Мэрия Барселоны просит перевести политзаключенных в Каталонию

Представители мэрии Барселоны составили обращение к испанским властями с просьбой о переводе политиков, заключенных под стражу за организацию референдума о независимости Каталонию. Группа региональных активистов добивается их перевода из мадридской тюрьмы в каталонскую.

Авторы обращения ссылаются на права человека и утверждают, что заключенные не должны находиться так далеко от своих семей. Ожидается, что свою подпись под обращением поставит и мэр Барселоны Ада Колау. Каталонские социалисты, в свою очередь, выступили против этой инициативы, назвав ее попыткой «увести каталонский процесс из Мадрида в Барселону».