Мэра Ронды обвинили в причастности к мошенничеству

Мэру андалусской Ронды Тересе Вальденебро предстоит объяснить суду обстоятельства, сопутствовавшие фальсификации даты свадьбы Лауры Хименес, дочери бывшего городского советника Хосе Марии Хименеса. Как сообщает газета ABC, до этого момента в качестве подследственных по делу проходили только отец и дочь, однако в начале января оба заявили о причастности Вальденебро к подделке документов. Они объяснили суду, что мэр знала об изменении даты свадьбы в бумагах. Фальсификация была произведена для того, чтобы Лаура могла вопользоваться оплачиваемым отпуском по случаю заключения брака как сотрудница госпиталя Ронды, куда она устроилась медсестрой начиная с 21 июня. Именно эта дата впоследствии появилась в документах о браке, который на самом деле был зарегистрирован 17 июня. В момент формального начала работы Лаура Хименес находилась в Нью-Йорке, где они с супругом проводили медовый месяц.