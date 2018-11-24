Мэр Мадрида начала предвыборную кампанию из своей кухни

Мэр Мадрида Мануэла Кармена запустила новую платформу Más Madrid для продвижения своей кандидатуры на следующих муниципальных выборах, которые пройдут в мае 2019 года.

В 2015 году Кармена победила на выборах, благодаря поддержке партии Podemos. На этот раз она рассчитывает на поддержку не только «фиолетовой» партии, но и объединений IU, Ganemos и Equo.

На своей странице в Facebook Кармена опубликовала видеоролик с презентацией платформы, записанный в домашней обстановке.

74-летняя градоначальница в сентябре заявила о своём желании повторно выдвигаться на пост мэра при условии создания гражданской платформы, в которую вошла бы её команда.

Кармена назвала Más Madrid «инновационной, независимой, демократической и прогрессивной» платформой. Она подчеркнула, что кампания открыта для участия жителей и организаций, которые могут сделать вклад не «взносами», а «своим опытом».

Запуск платформы также сопровождался официальным мероприятием в культурном центре Casa de Vacas в Парке Ретиро.

По информации агентства Efe, как и в случае с предыдущей кампанией Ahora Madrid четыре года назад, новая платформа будет финансироваться с помощью микрокредитов. Отмечается, что примером для неё служит американская модель. Кампания предполагает активное привлечение внимания столичных жителей через социальные сети.