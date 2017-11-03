Мэр Барселоны назвала местью арест каталонских политиков

Мэр Барселоны Ада Колау прокомментировала решение испанского суда о заключении под стражу бывшего вице-президента Каталонии Уриола Жункераса и семи экс-советников, а также постановление о выдаче международного ордера на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, находящегося в настоящее время в Бельгии.

Колау назвала этот день «чёрным днём для демократии и Каталонии», подчеркнув, что, несмотря на отставку членов правительства, все они были избраны путём законного голосования, передаёт 20 minutos.

Мэр Барселоны считает, что таким образом совершается огромная политическая ошибка, которая ведёт страну к авторитаризму, а решение суда, по её мнению, объясняется тягой к мести и принижению значимости каталонских структур. По словам Колау, это ставит под угрозу основы демократии испанского государства и принцип разделения властей.

Колау выразила своё несогласие с арестами и потребовала от испанского правительства остановить репрессивные меры. Она призвала к борьбе за освобождение политических заключённых и заявила о том, что муниципальные власти намерены добиваться отмены введения статьи 155 испанской конституции в Каталонии.

Глава каталонской столицы также отметила, что до последнего пыталась убедить Пучдемона провести новые выборы, и обвинила правительство Каталонии в доведении ситуации до крайности.