Марин Ле Пен поздравила Vox с вхождением в парламент Андалусии

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен опубликовала на своей странице в Twitter поздравления в адрес партии Vox, которая получила 12 депутатских мандатов на выборах в парламент Андалусии.

«Мои тёплые поздравления друзьям из Vox, которые сегодня вечером получили очень важную для молодого и динамичного движения оценку». Свой пост француженка завершила упоминанием лидера испанских правых Сантьяго Абаскаля.

Крайне правые впервые прошли в региональный парламент. Выступая перед своими соратниками в Севилье, Абаскаль вспомнил, с чего начиналась деятельность партии и как её критиковали в Андалусии. По его словам, депутаты Vox намерены искоренить коррупцию в Совете Андалусии. Лидер Vox также пообещал своим сторонникам не обманывать их доверие, доводить обещанное до конца и реализовывать идеи. Он также подчеркнул, что Vox – «всего лишь инструмент на службе Испании».