Мариано Рахой предложил заканчивать рабочий день в 18:00

Исполняющий обязанности премьер-министра Мариано Рахой огласил список из пяти мер, которые возглавляемая им Народная партия планирует внедрить в ходе следующего срока действия полномочий. Как сообщают информационные агентства Испании, одна из них подразумевает заключение соглашения о продолжительности рабочего дня, в соответствии с которым он должен заканчиваться в 18:00.

В ходе своего выступления на закрытии конференции Народной партии, посвященной Пакту о социальных услугах, Рахой выдвинул еще четыре предложения, в том числе о создании "банка" часов, позволяющего оптимизировать рабочее время, и создание своего рода "сертификата качества" для компаний, предлагающих своим сотрудникам рациональное расписание. Для последних подразумеваются налоговые льготы.

Помимо этого, исполняющий обязанности главы правительства намерен предложить включение Испании в Гринвичский часовой пояс, к которому также относятся Португалия и Великобритания, и увеличить на десять дней срок декретного отпуска для родителей с ограниченными физическими возможностями или имеющих детей с подобными недугами.

Что касается ограничения рабочего дня до 18:00, то первым шагом по достижению этой цели должно стать заключение соглашения с представителями экономической и социальной сфер. Впрочем, оно не повлияет ни на социальные службы, ни на предприятия, работающие в несколько смен.

Говоря о "банке" времени, Рахой отметил, что речь идет о включении в трудовые соглашения некоторого количества часов, которое упростит сочетание рабочей и семейной жизни, позволяя как женщинам, так и мужчинам посещать родительские собрания.

В свою очередь, "сертификат качества" будет вручаться фирмам с рациональным расписанием и гибкими часами начала и конца рабочего дня, а также имеющим, например, собственные детские сады или предоставляющим возможность удаленной работы. Обладатели подобных сертификатов получат не только более высокий уровень престижа, но и налоговые льготы.

По словам премьера, основная задача вышеупомянутых нововведений – "переход к более справедливому обществу с меньшим уровнем неравенства, где одинаковые возможности для всех являются не просто слоганом, а отражением действительности, и обеспечиваются на практике; где людям, находящимся в наиболее затруднительном положении, оказывается помощь, и где основными ценностями являются базовые постулаты всеобщего благополучия – пенсии, здравоохранение, образование и качественные государственные услуги". "Наша цель – не только обеспечивать их, но и постоянно совершенствовать", - заключил политик.