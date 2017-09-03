Мариано Рахой и Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Вашингтоне

25 сентября премьер-министр Испании Мариано Рахой посетит Вашингтон, где встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Иньиго Мендеса де Виго.

Власти обеих стран вели активную работу по организации встречи двух лидеров, и их расписание наконец позволило назначить конкретную дату. По словам Мендеса де Виго, Рахоя и Трампа ждет рабочий обед, в ходе которого они обсудят вопросы борьбы с терроризмом, а также отношения между своими странами и с Евросоюзом.

Грядущая двусторонняя встреча станет для ее участников первой с момента избрания Трампа президентом США. Ранее политики провели краткие беседы в ходе саммитов НАТО и "Большой двадцатки", которые прошли в мае и июле соответственно. Помимо этого, они неоднократно общались по телефону. Последний разговор состоялся в августе после терактов в Каталонии.

Мариано Рахой посетит Белый дом во второй раз: предшественник Трампа Барак Обама уже принимал главу испанского правительства в Вашингтоне в январе 2014 года.