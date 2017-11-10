Мануэль Вальс призывает Бельгию выдать Пучдемона Испании

Бывший премьер-министр Франции Манэль Вальс заявил, что нельзя говорить о «европейском правовом пространстве», пока Бельгия не выдаст испанским властям экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как отметил политик в своём интервью радиостанции Onda Cero, между европейскими демократиями должно иметь место сотрудничество в рамках правового государства, имея в виду Евросоюз, в целом.

При этом он допускает, что Бельгия может отказать испанскому суду в выдаче Пучдемона и четырёх бывших каталонских советников, которые по-прежнему находятся в Брюсселе и в отношении которых выдвинуты обвинения в бунте, хищении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неповиновении властям.

Вальс призвал европейские страны поддержать испанское правительство, а также те политические силы, которые выступают за сохранение целостности Испании. Он также упрекнул европейских лидеров в том, что они слишком медлили с реакцией на развитие ситуации в Каталонии, пока она не дошла до проведения незаконного референдума.