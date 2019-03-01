Мадуро пошутил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Испании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в шутку заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на всеобщих выборах в Испании, чтобы свергнуть «коррумпированную элиту».
Такое высказывание Мадуро позволил себе во время заседания Международной ассамблеи стран, поддерживающих боливарианскую революцию.
Венесуэльский лидер уверен, что на выборах 28 апреля он получил бы более половины голосов. По его мнению, Испании необходимы изменения и смелые и честные люди во главе правительства.
Мадуро также считает, что испанский народ не поддерживает «международное вмешательство в Венесуэле». Он добавил, что его страна борется, «чтобы сохранить достоинство» и продолжить боливарианскую революцию.
Кроме того, венесуэльский президент обвинил испанские СМИ во лжи относительно ситуации в Венесуэле и в излишнем внимании к этому вопросу.Темы: Политика В мире