Мадуро попросил короля Испании разобраться с обдичками посла Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу испанского правительства Мариано Рахоя в том, что он "допустил" проведение акции протеста возле культурного центра Венесуэлы в Мадриде. Мадуро обратился к королю Испании с требованием провести расследование.

Как ранее сообщала noticia.ru, в минувший четверг противники политики Мадуро провели акцию протеста у здания культурного центра при посольстве Венесуэлы в Мадриде. Сотни человек заблокировали выход и в течение нескольких часов не давали послу и другим дипломатам покинуть здание. Потом полиция разогнала митингующих, однако посол Венесуэлы в Испании Марио Исеа был очень возмущен произошедшим и назвал инцидент "грубым нарушением Венской конвенции".

Мадуро пошел еще дальше и обвинил Рахоя в "трусости". По мнению президента Венесуэлы, Рахой намеренно раздувает конфликт между двумя странами, чтобы отвлечь внимание от коррупционных скандалов, связанных с правящей в Испании Народной партией.

Мадуро обратился к королю Испании Фелипе и потребовал найти и наказать участников митинга.