Мадуро: оппозиция хочет отдать Венесуэлу испанской олигархии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция хочет поставить его страну в зависимость от иностранной олигархии. Он сказал, что его политические оппоненты приглашают «олигархов из-за границы» как раз в то время, когда в стране с визитом находится лидер испанской партии «Граждане» Альберт Ривера.

«Их план известен, верно? Преподнести нашу страну на блюдечке иностранным олигархам. Это позор. Они не скрывают своей заинтересованности передать родину Боливара обратно в руки Испании», - сказал Мадуро в президентском дворце Мирафлорес. Заявление было сделано перед тем, как сотни женщин-чависток вышли на протестный митинг против другой манифестации, организованной оппозиционным движением Mesa de la Unidad Democrática, требующим провести референдум по смещению Мадуро.

Президент Венесуэлы также сообщил, что «испанцы считают, что они могут приезжать и давать советы, когда в их собственной стране 21% бездомных и безработных. «4,5 миллиона испанских женщин и мужчин являются бездомными и безработными и никто ни кому не помогает», - заявил Мадуро.

Альберт Ривера в ходе своего визита посетил нескольких опальных политиков, находящихся под домашним арестом, в том числе бывшего мэра Каракаса Антонио Ледесма. Он выступил на специальной сессии Комитета по внутренней политике Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции.

В своей речи Ривера сказал: «Нет никакой демократии, если избранные лидеры оппозиции находятся в тюрьме!» «Мне грустно находиться здесь, но в то же время хочется вернуться, чтобы встретиться с мэром Ледесма. Я уверен, что многие из горожан хотели бы снова видеть его на посту», - заключил Ривера.