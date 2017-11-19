Мадуро назвал сбежавшего в Испанию мэра Каракаса вампиром

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал счастья мэру Каракаса Антонио Ледесме и попросил испанскую сторону не отправлять его обратно на родину. Как сообщают национальные информационные агентства, в пятницу находившийся под домашним арестом Ледесма сбежал в Колумбию, откуда затем вылетел в Мадрид.

В ходе мероприятия в поддержку продвигаемой Мадуро "Великой миссии социалистической справделивости" президент назвал Ледесму "вампиром" и пожелал ему счастья. Оппозиционный политик находился под домашним арестом с апреля 2015 года.

Столь нелицеприятное сравнение Мадуро почерпнул из американского сериала 60-х "Семейка монстров". "Антонио Ледесма – вампир, свободно летающий по миру. Сейчас он улетел в Испанию, чтобы жить прекрасной жизнью и пить вино на мадридском проспекте Гран Виа. У нас остались нерешенные вопросы, и ты об этом знаешь, Антонио", - заявил президент. Кроме того, Мадуро обратился к Испании с просьбой "не возвращать его". "Пусть вампир останется там, у них. Мадридцы, будьте осторожнее по ночам", - добавил президент Венесуэлы.

В Испании Ледесма воссоединился со своей супругой Митци Каприлес. Политика обвиняют в причастности к заговору и принадлежности к преступной организации, однако формально перед судом он не предстал ни разу. После помещения градоначальника под домашний арест его пост, второй по степени значимости после президента, отошел коллеге Ледесмы по партии "Альянс смелых людей" Элен Фернандес.