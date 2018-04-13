Мадуро готов вернуть испанских дипломатов

Венесуэльский вице-министр по делам Европы Иван Хиль провёл встречу в Министерстве иностранных дел Испании и обсудил со своими коллегами возможность возвращения дипломатов. Как отметили в испанском МИД, представители обоих государств признали необходимость «нормализировать двусторонний диалог», принимая во внимание многосторонние связи между Испанией и Венесуэлой, несмотря на разногласия и глубокие различия во взглядах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, выразил готовность вернуть высланных из страны испанских дипломатов, при условии что «в политических отношениях между правительствами будет уважение». Он призвал главу испанского правительства Мариано Рахоя к «урегулированию ситуации». Мадуро заверил, что верит в дипломатию, силу слова и диалога. Он пообещал, не вмешиваться в «социальный кризис, экономический кризис и кризис в Каталонии», и призвал испанское правительство также не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.