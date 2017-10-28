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          Новости Испании » Новости » Политика » Мадрид официально распустил каталонское правительство

          Мадрид официально распустил каталонское правительство

          10:22 28.10.2017

          В субботу в Официальном государственном бюллетене был опубликован королевский декрет о снятии с должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и роспуске всего регионального правительства, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующие меры были приняты в рамках применения 155-й статьи национальной конституции. В общей сложности предусмотренные данным разделом изменения будут осуществлены посредством пяти декретов. В бюллетене также сообщается об увольнении главы Автономной полиции Каталонии Жозепа Луиса Траперо. В отличие от обычных случаев, эти сообщения не сопровождались фразой "с благодарностью за выполненную работу".

          Помимо этого, центральное правительство назначило дату выборов нового каталонского парламента, которые состоятся 21 декабря. Предвыборная кампания продлится 15 дней, с 5 по 19 декабря. 

          В ходе пятничной пресс-конференции после заседания Совета министров Рахой объяснил, что принятые решения призваны "в срочном порядке вернуть право голоса жителям Каталонии, чтобы они могли определить свое будущее", а также "помешать кому бы то ни было совершать незаконные действия" от их имени. "На сей раз урны на избирательных участках будут настоящими, со всеми необходимыми гарантиями и должным контролем, - отметил премьер. – Они позволят заложить основу для восстановления комфортного сосуществования среди каталонцев, которое сейчас так необходимо". 

          Основными мотивами обращения Рахоя к испанцам стали "спокойствие и надежда". По его словам, недавние события показали, что у страны как правового государства есть необходимые инструменты для защиты "закона и прав всех ее жителей". 

          Помимо Пучдемона и его заместителя Ориоля Хункераса, с занимаемых должностей также были сняты пресс-секретарь правительства Каталонии Жорди Туруль, советники по вопросам иностранных дел (Рауль Ромева), территориального и устойчивого развития (Жозеп Руль), образования (Клара Понсати), государственных администраций и жилья (Меричель Боррас), здравоохранения (Антони Комин), труда, социальной защиты и семьи (Долорс Басса), внутренних дел (Хоаким Форн), культуры (Луис Пуч), юстиции (Карлес Мундо), а также сельского хозяйства и продовольствия (Меричель Серрет). 

          Наряду с этим, правительство Испании назначило ряд административных органов ответственными за выполнение одобренных Сенатом мер. Ими станут министерства, деятельность которых связана с компетенциями каждого из вышеупомянутых советов. Помимо этого, Совет министров также принял решение о расформировании кабинетов председателя правительства и его заместителя, а также Национального переходного совета, созданного в 2013 году для поддержки процесса отделения Каталонии и референдума о самоопределении.

          Правительство распорядилось закрыть и так называемые каталонские "посольства" – представительства региона, работающие в Германии, Франции и Швейцарии, Великобритании и Ирландии, Австрии, Италии, ЕС и США. Единственным исключением стало бельгийское бюро. Власти также закрыли патронажную частно-государственную организацию Diplocat, занимавшуюся продвижением идентичности региона на международном уровне. Ее представители в Мадриде и Брюсселе сняты с должностей. 

          В числе прочих мер, собранных в субботнем бюллетене, значится перечень основных услуг на период всеобщей забастовки в Каталонии, которая началась 20 октября и продлится до 9 ноября.

          Темы: Политика  Мадрид  Барселона

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