Мадрид напомнил Брюсселю о необходимости выдать Пучдемона

Мадрид предупредил бельгийские власти о последствиях в случае отказа выдать Испании бывшего главу каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.
«Правительство Испании не поймет, если Бельгийское государство не выдаст тех, кто скрывается от испанского правосудия. Мы это будем расценивать как отсутствие уважения к полной демократии, какой является испанская. Если будет отказано после приговора Верховного суда (в отношении других фигурантов дела)… Мы примем соответствующие решения, поскольку этого не поймем», - цитирует слова и.о. вице-премьера Кармен Кальво РИА Новости.Темы: Политика