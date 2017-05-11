Коррупция в Испании: за год открыто 1116 дел в отношении 2126 человек

В Испании опубликованы статистические данные о коррупционных расследованиях в 2016 году. За год в стране было открыто 1116 коррупционных дел. В отношении 2126 человек было начато расследование. Об этом сообщил в среду секретарь по госбезопасности Хосе Антонио Ньето.

По словам чиновника, эти цифры говорят о значительном росте борьбы с коррупцией. В 2010 году, например, было открыто всего 444 дела, по которому проходили 583 человека.

Между тем в 2015 году было открыто еще больше дел - 1181, по которым проходили 2448 человек.