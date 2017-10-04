Король Испании выступил с жесткой критикой каталонских властей

Король Испании Фелипе VI впервые публично прокомментировал каталонский референдум в эфире национального телевидения, сообщает издание El Independiente. В своей речи, прозвучавшей в нетипичном для него жестком тоне, Фелипе обвинил правительство региона в "недопустимом отсутствии лояльности" к власти и "нарушении демократических принципов" правового государства. По его словам, организаторы голосования “подорвали устои совместного сосуществования" и раскололи каталонское общество. Монарх также заявил, что глава местной власти Карлес Пучдемон, чье имя, впрочем, не было названо напрямую, "неоднократно, осознанно и преднамеренно" нарушал Конституцию и Устав автономии.

Король подчеркнул, что незаконный референдум был направлен против принципов единства и национального суверенитета. "Все мы стали свидетелями произошедшего в Каталонии и попытки ее властей незаконным образом провозгласить независимость", - отметил Фелипе после прошедшей во вторник встречи с премьер-министром Мариано Рахоем.

В свете сложившейся ситуации, которую он охарактеризовал как "крайне серьезную", король назвал "обеспечение соблюдения постулатов Конституции и сохранение правового государства и самоуправления в Каталонии" ответственностью легитимной государственной власти. По всей видимости, монарх имел в виду принятие правительством срочных мер во избежание провозглашения независимости региона, которое может произойти уже в эти выходные. Не исключена и возможность созыва внеочередного заседания Совета министров с целью беспрецедентной реализации на практике 155-й статьи Конституции, обеспечивающей возможность лишения автономии соответствующего статуса и применения национальных законов в любом из 17 сообществ страны.

Король предупредил об опасности сепаратизма для экономической и социальной стабильности страны и напомнил каталонцам, что уже несколько десятилетий Испания является "демократическим государством, которое предлагает любому конституционные пути защиты его идей". Он также обратился ко всем, кто обеспокоен сложившейся ситуацией: "Вы не одни, с вами вся наша поддержка, солидарность и абсолютные гарантии правового государства", - заверил Фелипе. Жителей страны он призвал сохранять "спокойствие, доверие и надежду". "Это сложный и трудный момент, но мы преодолеем его", подчеркнул монарх.

Фелипе выразил уверенность в том, что демократические принципы страны "сильны и крепки благодаря желанию тысяч испанцев жить в мире". "Мы проложили этот путь, сохраняя спокойствие и решимость, и Каталонию он ждет тоже", - считает король.

Монарх не сообщил о принятии каких-либо мер по разрешению ситуации в регионе, так как подобные вопросы находятся на пределами его компетенции, однако выступление Фелипе стало важным событием с точки зрения международной политики и изоляции движения сепаратистов, которые стремятся к получению поддержки за рубежом.