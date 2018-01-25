Король Испании встал на защиту имиджа страны

Король Фелипе VI в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе, воспользовался случаем и попытался вернуть стране положительный имидж, на котором негативно сказались события в Каталонии.

Отстаивая честь Испании, Фелипе назвал её «великой страной» и отметил экономические достижения. В частности, он упомянул, что Испания в прошлом году стала второй самой посещаемой страной мира, обогнав по числу туристов США, а также обратил внимание на восстановление испанской экономики после финансового кризиса, который привёл к снижению качества жизни и росту безработицы. Кроме того, король встал на защиту демократических принципов в стране в свете обвинений со стороны каталонских сепаратистов. Монарх обратился к докладу Economist Intelligence Unit, в котором Испании был присвоен индекс, соответствующий статусу «полноценной демократии».

Король подчеркнул, что каталонский кризис явил собой «попытку подорвать базовые принципы демократической системы» в Испании. Он отметил превалирующее значение испанской конституции, которая, по его словам, отражает волю испанских граждан и требует уважения.