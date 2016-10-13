Король Испании снова предложит партиям выбрать премьер-министра

Ана Пастор, председатель конгресса, подтвердила, что проведет переговоры со всеми политическими группами, чтобы направить монарху список парламентариев, с которыми он будет встречаться. «Если переговоры закончатся предложением кандидата на пост премьер-министра, будет созван пленум. Если нет, король распустит парламент и объявит о новых выборах», - пояснила Пастор.

Проведение переговоров с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) может стать решающим, так как после того, как Педро Санчес подал в отставку с поста генерального секретаря, появился шанс, что партия воздержится от голосования, что позволит лидеру Народной партии (НП) Мариано Рахою вступить в должность.

Алисия Санчес-Камачо, первый секретарь конгресса депутатов от НП, рассказала, что сейчас ведется работа по ускорению процесса переговоров по вступлению в должность премьера. Они будут проходить только 24 и 25 октября. Затем Ана Пастор созовет весь конгресс, который проведет две разделенных сессии в течение 48 часов.