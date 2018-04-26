Король Испании призывает к независимой журналистике

Дон Фелипе в своей речи подчеркнул необходимость стимулировать повышение качества прессы. В борьбе с «фальшивыми новостями» монарх призвал к профессиональной и независимой журналистике, основанной на моральных ценностях. По его мнению, средства массовой информации должны стремиться к «объективной, прозрачной, проверенной и качественной информации и компромиссному подходу, основанному на демократии, правах человека, общественных свободах, равных возможностях». Он призвал журналистов «не сдаваться перед трудностями» и выполнять свои обязанности «бесстрашно, отважно и профессионально».

Церемония прошла в Каса-де-Америка. Лауреатами премии в этом году стал писатель Фернандо Арамбуру, газета El País и журналисты из разных стран: Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Колумбии, Кубы, Португалии и Испании.