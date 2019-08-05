Король Испании призвал партии избежать очередных выборов

Король Испании Фелипе в воскресенье в беседе с журналистами заявил, что политическим силам следует избежать очередных выборов и постараться прийти к какому-то соглашению. Король отвечал на вопросы журналистов во дворце Маривент на Майорке в окружении своей семьи - жены и дочерей.
Ранее Конгресс депутатов не утвердил в ходе второго тура голосования Педро Санчеса на пост премьера. Уже несколько месяцев политические силы Испании не могут сформировать правительство.
Король напомнил, что у политиков есть 60 дней с момента неудавшегося формирования правительства, чтобы найти решение. «И лучше прийти к соглашению и не тянуть до очередных выборов», - считает монарх. Впрочем, он добавил, что «политическая активность в стране не прекращалась все это время».Темы: Политика Король Фелипе