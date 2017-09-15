Король Испании призвал каталонцев к соблюдению конституции

Как сообщает ABC, испанский монарх в среду, 13 сентября, выступил на церемонии вручения национальных премий в области культуры в Куэнке. В своей речи Филипп VI затронул тему референдума о независимости Каталонии, проведение которого было приостановлено Конституционным судом. Король пообещал, что права и свободы всех испанцев будут соблюдаться и защищаться, невзирая на действия тех, «кто находится за пределами конституционной законности и раскалывает общество». По его словам, сосуществование возможно исключительно при условии соблюдения законов - как со стороны граждан, так и со стороны государственных органов.

Это первое публичное выступление дона Фелипе после того, как суд вынес решение по поводу каталонского референдума. Король повторно призвал к защите законности и мирному сосуществованию.