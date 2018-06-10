Король Испании посетит Белый дом

Король Испании Фелипе VI и королева Летисия отправятся на следующей неделе с официальным визитом в США и встретятся в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом и его супругой Меланьей.

В МИД Испании сообщили, что в ходе своего шестидневного визита, который начнётся 14 июня, королевская чета также посетит Нью-Орлеан и Сан-Антонио. Эти два города отмечают своё трёхсотлетие и, как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, свидетельствуют о глубоких исторических связях между Испанией и США.

Встреча испанского монарха с Трампом намечена на последний день визита 19 июня.

В поездке королевскую чету будет сопровождать новый министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.