Король Испании поддержал судей во время визита в Каталонию

Король Испании Фелипе VI выступил с речью на церемонии принятия присяги судьями в Барселоне и поддержал судебные решения в отношении каталонских сепаратистов.

Испанский монарх выразил стойкое неприятие сепаратизма, что вызвало резонанс в обществе, где распространено мнение о том, что король не должен принимать какую-либо сторону в конфликте. Фелипе VI в своём выступлении отметил сложность судейской работы и высокую степень ответственности. Он подчеркнул, что суд всегда может рассчитывать на доверие и поддержку со стороны Короны.

В числе присутствующих на торжественной церемонии был судья Верховного суда Пабло Льярена, которого в Каталонии критикуют за вынесение приговора в отношении 13 сепаратистов по обвинению в организации бунта. На этой неделе Льярене предстоит вынести решение об освобождении из тюрьмы каталонского политика Жорди Санчеса.

Во время выступления Фелипе VI, сотни сторонников независимости Каталонии организовали акцию протеста у здания, где проходила церемония. Они скандировали: «Свободу политическим заключённым!», а один из манифестантов сжёг портрет короля.