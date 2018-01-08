Король Испании поблагодарил отца за долгие годы на службе у Испании

Дон Хуан Карлос и донья София присутствовали на церемонии впервые с 2014 года, когда Хуан Карлос I отрёкся от престола. В ходе своего выступления на церемонии, Фелипе VI воспользовался случаем, чтобы поздравить родителей с юбилеем. 5 января дону Хуану Карлосу исполнилось 80 лет, а королева София отпразднует 80-летие 2 ноября.

По случаю юбилея членов монаршей семьи Королевский дом объявил о проведении ряда торжественных мероприятий с их участием на протяжении всего года, первым из которых стала Военная пасха.

В своей речи перед представителями военных структур испанский король добавил, что дон Хуан Карлос всегда уделял особое внимание совершенствованию Вооружённых сил на основе принципов демократии, свободы и безопасности и подавал пример, зачастую представая перед народом в военной форме.