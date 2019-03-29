Король Испании напомнил о братских отношениях с латиноамериканскими странами

Король Испании Фелипе VI выступил с речью на Восьмом Международном конгрессе испанского языка, который начал свою работу 27 марта в аргентинской Кордове. В своём выступлении монарх сделал особый упор на братские отношения со странами Латинской Америки.

По мнению дона Фелипе, форум призван стать «торжеством испано-американского братства». К тому же, монарх отметил, что конгресс открывает возможности для возвращения к идее сближения при сохранении разнообразия.

«Да здравствует наш язык! Да здравствует наше братство!» – заявил испанский король на открытии конгресса, на котором также присутствовала королева Летисия и президент Аргентины Маурисио Макри с супругой.

Слова дона Фелипе последовали за резонансным заявлением президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который потребовал от Испании извинений за Конкисту. При этом Фелипе VI открыто не упоминал этот инцидент.

Король также отметил значение испанского языка как связующего элемента между народами. Он привёл данные о том, что испанский язык является родным для 480 млн человек в мире. Дон Фелипе также упомянул долгую совместную историю Испании и Латинской Америки, кульминационным моментом которой, по его словам, стало обретение территориями независимости.

Монарх добавил, что будущее испанского языка зависит от всех испаноговорящих стран, включая государственные и частные структуры, а также гражданское общество. С другой стороны, он отметил, что испанский язык может стать языком международного общения, в особенности в области науки и бизнеса.