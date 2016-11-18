Король Испании: коррупция должна остаться лишь воспоминанием

Король Испании Фелипе VI выступил в четверг в конгрессе депутатов перед началом работы парламента XII созыва. В своей речи монарх уделил особое внимание проблеме коррупции.

"Коррупция, возмутившая общественное мнение в нашей стране, и борьбу с которой необходимо продолжать, должна остаться печальным воспоминанием о последствиях болезни, которую мы обязаны победить и преодолеть", — сказал глава государства.

Фелипе также дал понять, что Каталония не должна претендовать на статус отдельного государства: "Испания не может отказаться от того, какая она есть, и не может отказаться от общего наследия". Однако король привал все стороны к диалогу, подчеркнув, что он должен "соответствовать условию равенства всех граждан и солидарности среди всех народов Испании".