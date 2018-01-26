Король Фелипе пригласил Макрона в Испанию

Король Фелипе VI пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить Испанию с официальным визитом. Приглашение со стороны испанского монарха прозвучало в ходе двусторонней встречи глав государств, состоявшейся 24 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

В среду король также встретился с королём Иордании Абдаллой. Они обсудили возможности улучшения двусторонних отношений в области экономики и международную обстановку. Как сообщили в Королевском дворце, на встрече была затронута тема двустороннего сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом. Позже испанский монарх принял участие в специальной встрече с президентом Бразилии Мишелем Темером.

Помимо переговоров с главами государств, в рамках Давосского форума король Испании провёл встречи с представителями бизнес-кругов, в частности, с основателем китайского портала интернет-торговли Alibaba Джеком Ма, исполнительным директором CPP Investment Board Марком Манчином, президентом Temasek Лимом Бун Хенгом и президентом Microsoft Брэдом Смитом.

Король Фелипе VI также выступил с речью на тему «Испания и Европа: настоящее и будущее» и принял участие в конференции «Консолидация общества в XXI веке» под руководством президента форума Клауса Шваба.