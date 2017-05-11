Конгресс проголосовал за перезахоронение диктатора Франко

Испанский конгресс в четверг проголосовал за перезахоронение останков диктатора Франсиско Франко. 198 депутатов проголосовали "за", один - "против" и 140 воздержались. В том числе воздержались члены правящей Народной партии.

Инициатива исходила от Испанской социалистической рабочей партии. Социалисты просят правительство перенести останки Франко из Долины Павших - мемориального комплекса, который находился в 58 километрах от Мадрида и был построен по приказу Франко ка памятник погибшим в годы Гражданской войны. Активисты хотят превратить это место в памятник жертвам диктатуры Франко.

Несмотря на то, что большинство депутатов высказались за перенос останков Франко, это решение носит рекомендательный характер и правительство не обязано его выполнять.