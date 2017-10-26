Каталонское правительство в изгнании может обосноваться в Перпиньяне

Французские сторонники отделения Каталонии предложили главе региона Карлесу Пучдемону убежище в Перпиньяне, чтобы он смог возглавить правительство в изгнании. Каталонские сепаратисты пригрозили "массовым гражданским неповиновением" в том случае, если Мадрид выполнит свои угрозы по снятию местных лидеров с занимаемых ими должностей.

"Нам кажется, что Европа не выполняет своих функций, - отметил Хауме Роуре, глава объединения Unitat Catalana, выступающего за право французских каталонцев на самоопределение. – По мере того, как обстановка постепенно накалялась, мы опрашивали людей, чтобы прояснить, готовы ли они принять каталонское правительство и тех, кто вынужден покинуть свою родину".

Перпиньян – столица департамента Восточные Пиренеи, которая выступает в роли связующего звена между Барселоной и южной частью Франции. На протяжении нескольких столетий регион подчинялся Арагонской короне, как и Каталония, и только во второй половине XVII века он стал французской территорией. В годы правления диктатора Франко именно сюда бежали многие каталонские республиканцы. Нынешнее предложение об убежище прозвучало в годовщину возвращения главы регионального правительства Жозепа Таррадельяса в Барселону после 38 лет в изгнании.