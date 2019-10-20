Каталонский лидер призвал Мадрид к диалогу

Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил, что движение в поддержку независимости испанской Каталонии является мирным и призвал Мадрид к диалогу. Об этом заявил в субботу глава правительства региона Ким Торра.
"Мы призываем к ответственности, насилие не наш метод, наш метод - демократия", - цитирует его ТАСС. "Мы призываем исполняющего обязанности председателя правительства Испании [Педро Санчеса] сесть за стол переговоров для диалога", - добавил Торра. Он считает, что нужно найти "демократическое решение" для каталонской проблемы.Темы: Политика Мадрид