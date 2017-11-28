Каталонские сепаратисты проведут в Брюсселе многотысячную акцию протеста

Около 20 тысяч сторонников независимости Каталонии планируют 7 декабря принять участие в манифестации в поддержку смещенного правительства Каталонии и находящихся под стражей в Испании своих лидеров.

Каталонская национальная ассамблея (ANC) и Omnium Cultural сообщили в коммюнике, что такое количество уже записалось для участия через сайт ANC. "Около половины из них собираются приехать на автомобилях, 4 тыс. прибудут на автобусах и более 2,5 тыс. прилетят самолетом. Остальные доберутся поездом", - отмечается в сообщении организаторов.

Они призывают к маршу в мирной и доброжелательной манере. Предполагается, что акция пройдет под лозунгом "Европа проснись! Отстоим демократию!"

В Бельгии сейчас находится экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и его сторонники, бежавшие из Испании, где против них заведены уголовные дела.

Мадрид направил Брюсселю ордер на их арест, однако после непродолжительного содержания под стражей суд освободил Пучдемона и даже разрешил ему заниматься политической деятельностью.

Источник: Интерфакс