Каталонские сепаратисты могут лишиться абсолютного большинства в парламенте

Каталонские партии, выступающие за независимость региона, могут победить на предстоящих выборах, но утратить абсолютное большинство в парламенте.

По результатам пяти новых опросов, обнародованных на минувшей неделе, три списка сепаратистских партий могут получить от 63 до 69 из 135 мест в каталонском парламенте, при 68 необходимых для контроля над парламентом, передаёт The Local. На выборах 2015 года сторонники независимости получили 72 мандата.

Ожидается, что приверженцы единства Испании, включая левую партию Catalunya en Comu, которая выступает против независимости Каталонии, но поддерживает проведение законного референдума, получат от 56 до 63 мест в парламенте.

Две из пяти исследовательских компаний прогнозируют, что сепаратистские партии смогут сохранить абсолютное большинство. Опрос Института Gesop, результаты которого были опубликованы в газете El Periodico de Catalunya, обещает сторонникам независимости от 66 до 69 мест, в то время как компания Sigma Dos, результаты опроса которой были представлены в газете El Mundo, пророчит им от 64 до 69 мест.

Из результатов трёх опросов следует, что наибольшее число мандатов достанется партии экс-председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона ERC, в то время как другие два показали, что фаворитом на выборах является правоцентристская партия Ciudadanos, которая выступает за единую Испанию.