Каталонская полиция не хочет участвовать в задержании Карлеса Пучдемона

Профессиональное объединение Мосос-де-Эскуадра (SME) в воскресенье выступило с предложением о том, чтобы при необходимости задержания бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона, проведение этой операции было поручено другому подразделению.

В профсоюзе отмечают деликатность ситуации и призывают при соответствующем стечении обстоятельств издать судебный ордер о проведении задержания Гражданской гвардией или Национальной полицией. При этом в полиции Каталонии называют эту ситуацию гипотетической и надеются, что такой необходимости не возникнет, пишет 20 minutos.

Другой профсоюз каталонской полиции SAP-Fepol призвал сотрудников Мосос-де-Эскуадра к спокойствию и профессионализму, а также обратился в Министерство внутренних дел с призывом уважать полномочия подразделения, несмотря на развитие событий, для того чтобы полиция могла продолжать свою деятельность по обеспечению общественного порядка в Каталонии после применения 155 статьи Конституции Испании.