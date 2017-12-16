Каталонская оппозиция обрушилась с критикой на представительницу Народной партии из-за фото с эстеладой

Кандидат от Народной партии Каталонии в Лериде Мариса Чандри, оказалась в центре скандала из-за фотографии, на которой она выбрасывает в мусорный бак флаг Каталонии.

Снимок был опубликован в местной газете Segre. На нём Чандри стоит рядом с контейнером для мусора на одной из улиц Льейды, держа в левой руке испанский флаг, а в правой – каталонскую эстеладу, частично погрузив её в урну.

Фото вызвало шквал критики в сети, в первую очередь, со стороны представителей каталонской оппозиции, среди которых Пау Жувилла (CUP) и Тони Постиус (Европейская демократическая партия Каталонии), который предложил представить, что было бы в обратной ситуации, будь испанский флаг выброшен в мусор руками сепаратиста.

Автор фотографии Оскар Мирон, в свою очередь, заверил, что идея снимка принадлежит не изданию, а партии Чандри.